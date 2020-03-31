Тете заинтересовал клуб Серии А

Один из главных талантов донецкого “Шахтера” Тете летом может перебраться в итальянскую Серию А.

По информации авторитетного британского издания Goal.com, серьезные планы на игрока имеет римская “Рома”, тренерский штаб которой во главе с бывшим тренером “Шахтера” Паулу Фонсекой личной заинтересован в приобретении бразильца.

Стоить отметить, что убедить “Шахтер” отпустить Тете римскому клубу будет очень непросто, ранее сообщалось, что на игрока претендовала мюнхенская “Бавария”, тогда “горняки” оценили бразильского таланта в 50 миллионов евро.

Ранее “Роме” приписывали интерес к Тайсону, Виктору Коваленко, Маркосу Антонио и Исмаили.