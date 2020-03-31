Вторник, 31 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТете заинтересовал клуб Серии А
Футбол

Тете заинтересовал клуб Серии А

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Тете

Один из главных талантов донецкого “Шахтера” Тете летом может перебраться в итальянскую Серию А.

По информации авторитетного британского издания Goal.com, серьезные планы на игрока имеет римская “Рома”, тренерский штаб которой во главе с бывшим тренером “Шахтера” Паулу Фонсекой личной заинтересован в приобретении бразильца.

Стоить отметить, что убедить “Шахтер” отпустить Тете римскому клубу будет очень непросто, ранее сообщалось, что на игрока претендовала мюнхенская “Бавария”, тогда “горняки” оценили бразильского таланта в 50 миллионов евро.

Читайте также:  Сборные Украины и России смогут сыграть на Евро-2020

Ранее “Роме” приписывали интерес к Тайсону, Виктору Коваленко, Маркосу Антонио и Исмаили.

загрузка...
Тэги: главноеРомаТете
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Степаненко вывез семью на природу во время карантина (ФОТО)

Джейдон Санчо
МЮ начал переговоры по переходу Санчо

Джонатан Дэвид
Три гранда Бундеслиги нацелены на партнера Яремчука по линии атаки

Самуель Умтити
Барселона выставила ценник на Умтити

Пироженко: Бурда скорее себя застрелит, чем провалится

Закрыть