Кендзера: “Шахтер” и “Динамо” были бы лидерами в Польше

Защитник киевского “Динамо” Томаш Кендзера сравнил чемпионаты Польши и Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Организация игровых дней и посещаемость матчей в Польше находятся на значительно высшем уровне. Реализация лигами телевизионных прав – небо и земля.

Но если говорить об уровне команд, то “Шахтер” и “Динамо” в Екстракласі не будут иметь себе равных. Такие клубы, как “Заря” и “Александрия”, были бы вверху польской лиги. Остальные команды – на похожем уровне. Я думаю, что польские и украинские клубы из нижней части таблицы могут функционировать одинаково”, – говорит Кендзера.

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