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Футбол

Завтра могут приостановить чемпионат Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чемпионат Беларуси

Несмотря на смелые заявления президента Беларуси Александра Лукашенка об отсутствии поводов для паники вызванной коронавирусом, чемпионат Беларуси, который оставался единной европейской лигой, где игрались матчи, скорей всего будет приостановлен.

По информации известного шоумена Вадима Галыгина, завтра состоится собрание, на котором футбольные власти Беларуси примут решение по дальнейшему будущему чемпионата. С большой долей вероятности он будет поставлен на паузу.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, в чемпионате Беларуси продолжали проводить матчи в присутствии зрителей. На эти выходные прошел уже третий тур чемпионата.

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Тэги: карантинкоронавирусЧемпионат Беларуси
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