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Футбол

Карпаты могут хорошо заработать на последующем трансфере Карраскаля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хорхе Карраскаль

Львовские “Карпаты” несмотря на продажу Хорхе Карраскаля в аргентинский “Ривер Плейт” в будущем могут достаточно неплохо подзаработать в случае следующего трансфера колумбийца.

По информации ведущих ТаТоТаке, в соглашении с “Ривер Плейтом” была указана компенсация “Карпатам” от следующего трансфера в размере 11% от суммы. Ранее сообщалось, что Карраскаль своей игрой привлек к себе внимание “Ювентуса” и “Аякса”, которые готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

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В составе “Ривер Плейта” на счету колумбийского полузащитника 10 матчей, три гола и одна результативная передача. В прошлом сезоне клуб финишировал на втором месте в чемпионате Аргентины.

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Тэги: КарпатыРивер ПлейтХорхе Карраскаль
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