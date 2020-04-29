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Атлетико предложил Кавани контракт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдинсон Кавани

Один из самых результативных форвардов современности Эдинсон Кавани может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, уругвайский голеадор может перейти в состав мадридского “Атлетико”. Руководство “матрасников” сделали игроку предложение пополнить состав их команды. Речь идет о контракте, который будет рассчитан на три сезона.

Отметим, одним лишь “Атлетико” интерес к Кавани не ограничивается. Ранее сообщалось, о желании подписать игрока со стороны “Ньюкасла” и “Интера”. Контракт уругвайского форварда с “ПСЖ” заканчивается этим летом.

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Тэги: АтлетикоИнтерПСЖЭдинсон Кавани
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