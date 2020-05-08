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Футбол

В экс-игрока Металлиста обнаружили коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Диего Соуза

Вчера завершилось тестирование игроков бразильского “Гремио” на инфицирование COVID-19.

Как сообщает бразильская пресса, среди всех игроков “Гремио” опасное заражение было обнаружено в Диего Соузы. Опытный полузащитник отправлен на самоизоляцию, которая будет длиться две недели.

Напомним, Диего Соуза известен по своим выступлениям в составе харьковского “Металлиста”. За украинский клуб игрок выступал в период с 2013 по 2015 год. Есть на счету 34-летнего игрока семь матчей и два забитых гола в составе сборной Бразилии.

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Тэги: Диего СоузакоронавирусМеталлист
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