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Шевченко: Я хочу возглавить “Милан”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на слухи. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Работа в “Милане”? Я бы хотел, чтобы это однажды случилось. Я всегда храню это в своем сердце, и я очень люблю фанатов. Посмотрим, это одна из моих целей.

Однако сейчас я думаю только о сборной Украины. “Милану” нужно постараться завершить сезон как можно лучше. Все должны отдавать максимум сил на поле, чтобы показать уважение к болельщикам. А потом посмотрим, что произойдет и что нам принесет будущее”, – говорит Шевченко.

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Источник: sportanalytic.com
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