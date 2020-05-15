Шевченко: Я хочу возглавить “Милан”

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на слухи. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Работа в “Милане”? Я бы хотел, чтобы это однажды случилось. Я всегда храню это в своем сердце, и я очень люблю фанатов. Посмотрим, это одна из моих целей.

Однако сейчас я думаю только о сборной Украины. “Милану” нужно постараться завершить сезон как можно лучше. Все должны отдавать максимум сил на поле, чтобы показать уважение к болельщикам. А потом посмотрим, что произойдет и что нам принесет будущее”, – говорит Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко назвал главную команду своей жизни