Цыганык назвал дату, когда могут состоятся следующие выборы президента УПЛ

Известный украинский журналист Игорь Цыганык скептически относится к выборам президента украинской Премьер лиги.

После того, как выборы главы УПЛ дважды переносились, раз из-за карантина и ещё раз по необъяснимым причинам, по мнению журналиста, на следующие выборы возможно придется ждать до следующей весны.

Я интересовался процедурой. Сложилось впечатление, что клубы не знаю, чего хотят. После сезона одна команда вылетит, три зайдет. Так что у новичков будет право подавать новые заявки, нужно будет вновь регистрировать кандидатов. Их может быть не 3, а 6-7.

Повысится в классе сейчас условный «Ингулец» и захочет выдвинуть свою кандидатуру. И что тогда? Думаю, что раньше следующей весны про выборы президента УПЛ никто не будет говорить.

Более того, подозреваю, что весь следующий сезон Евгений Дикий (исполнительный директор УПЛ – прим.) будет исполняющим обязанности, а выборы пройдут после чемпионата 2020/21. Сейчас нет смысла об этом говорить

Напомним, ранее на должность президента УПЛ претендовали Михаил Метревели, Олег Смалийчук и Александр Шевченко.