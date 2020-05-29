Эдинсон Кавани близок к переходу в Интер

Уругвайский голеадор французского “ПСЖ” Эдинсон Кавани определился с местом продолжения карьеры.

Несмотря на то, что в уругвайского форварда были варианты с продолжением карьеры в “Атлетико” и “Ньюкасле”, он выбрал более близкий ему чемпионат Италии, где в свое время завоевал известность.

По информации Todo Fichajes, новым клубом игрока должен стать миланский “Интер”. Эдинсон Кавани уже дал предварительное согласие на переход в клуб. В стан “нерадзурри” он перейдет бесплатно, его контракт с “ПСЖ” заканчивается этим летом.