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Эдинсон Кавани близок к переходу в Интер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдинсон Кавани

Уругвайский голеадор французского “ПСЖ” Эдинсон Кавани определился с местом продолжения карьеры.

Несмотря на то, что в уругвайского форварда были варианты с продолжением карьеры в “Атлетико” и “Ньюкасле”, он выбрал более близкий ему чемпионат Италии, где в свое время завоевал известность.

По информации Todo Fichajes, новым клубом игрока должен стать миланский “Интер”. Эдинсон Кавани уже дал предварительное согласие на переход в клуб. В стан “нерадзурри” он перейдет бесплатно, его контракт с “ПСЖ” заканчивается этим летом.

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Тэги: ИнтерПСЖЭдинсон Кавани
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