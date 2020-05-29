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Футбол

Талант Шахтера не скрывает своего желания уйти

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тете

Полузащитник донецкого “Шахтера” Тете не планирует продолжительное выступление в составе гранда чемпионата Украины.

Бразильский полузащитник, за которого “Шахтер” не так давно заплатил 15 миллионов евро, готов покинуть клуб при первом заманчивом предложении, о чем он сообщил в своем интервью.

«Я счастлив выступать в Европе. Это шаг, который хочет осуществить каждый, и вот я здесь. Сейчас мы ищем клуб, где я был бы в статусе главного героя. Сделаю свой выбор, когда будут варианты»

Ранее сообщалось, что услугами Тете интересуются “Рома”, “Бавария” и “ПСЖ”.

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Тэги: БаварияТетеШахтер
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