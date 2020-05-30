Суббота, 30 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИзвестный вратарь вошел в тренерский штаб Черноморца
Футбол

Известный вратарь вошел в тренерский штаб Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Евгений Боровик

Несмотря на туманное будущее одесского “Черноморца” и неопределенность с финансами, клуб продолжает удивлять комплектацией тренерского штаба.

Не так давно главным тренером “Черноморца” был назначен достаточно известный по украинским меркам специалист Сергей Ковалец. Вскоре появилась информация, что в штаб экс-тренера молодежной сборной Украины вошел Алексей Антонов.

Как сообщает официальный сайт “Черноморца”, третьим назначением клуба стал бывший вратарь Евгений Боровик, который получил должность тренера вратарей. Стоить отметить, что и Ковалец, и Антонов, и Боровик в свое время успели поиграть в составе одесситов.

загрузка...
Тэги: Евгений БоровикСергей КовалецЧерноморец
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сергей Булеца
Булеца был интересен луганской Заре

“Реал” забраковал экс-лидера “Шахтера”

Форвард “Динамо” сетует на нехватку доверия среди партнеров

Бундеслига. 29 тур. “Байер” на выезде одолел “Фрайбург”

Игрок “Шахтера”: Мы в равных условиях с “Динамо”

Закрыть