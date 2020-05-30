Известный вратарь вошел в тренерский штаб Черноморца

Несмотря на туманное будущее одесского “Черноморца” и неопределенность с финансами, клуб продолжает удивлять комплектацией тренерского штаба.

Не так давно главным тренером “Черноморца” был назначен достаточно известный по украинским меркам специалист Сергей Ковалец. Вскоре появилась информация, что в штаб экс-тренера молодежной сборной Украины вошел Алексей Антонов.

Как сообщает официальный сайт “Черноморца”, третьим назначением клуба стал бывший вратарь Евгений Боровик, который получил должность тренера вратарей. Стоить отметить, что и Ковалец, и Антонов, и Боровик в свое время успели поиграть в составе одесситов.