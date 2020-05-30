Скрипник: Назначать такие пенальти – чуть-чуть перебор

Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник комментируя игру чемпионата Украины против «Александрии» (0:1) заявил, то арбитр назначил пенальти, которое было высосаны из пальца.

По его словам, такие пенальти можно ставить по несколько штук в матче.

«Назначать такие пенальти – это чуть-чуть перебор. В единоборствах при угловых и штрафных возникает много таких моментов. Мы бы так по 5-6 пенальти за игру били бы.

Мы недовольны проигрышем и думаю, что не заслуживали поражения. Но нужно забывать негатив, смотреть вперед и готовиться дальше», – приводит слова Скрипника официальный сайт клуба.