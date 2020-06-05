Чемпионат Португалии. Бондаренко помог Витории отобрать очки в гранда

Украинский защитник донецкого “Шахтера” Валерий Бондаренко, который играет на правах аренды за португальскую “Виторию” поучаствовал в первом после возобновлении чемпионата матче чемпионата Португалии.

Несмотря на то, что “Витории” противостоял гранд местного футбола “Спортинг”, украинец неожиданно для многих вышел в стартовом составе своего клуба. Клуб украинского защитника сумел навязать борьбу именитому сопернику и сыграть в итоге вничью 2:2.

К сожалению, сам Бондаренко отнести себе матч в актив не может, авторитетный интернет-портал sofascore оценил его действия оценкой 6.2 балла, что является одним из худших показателей в составе “Витории”. Для Бондаренко вчерашний матч стал четвертым в нынешнем сезоне.