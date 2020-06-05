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Футбол

Ещё один португальский талант под прицелом МЮ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Флорентину

Английский “Манчестер Юнайтед” в последнее время активно мониторит португальский рынок игроков.

Следом за подписанием Бруну Фернандеша, который уже стал по мнению многих болельщиков клуба одним из лучших трансферов за последние годы, “красные дьяволы” могут подписать ещё одного португальского полузащитника Флорентину.

Как сообщает ESPN, на протяжении последних месяцев представители “МЮ” активно поддерживают контакт с агентом Флорентину, убеждая его по переходу 20-летнего полузащитника “Бенфики”. Правда, стоить отметить, что английский гранд не едиснтвенный, кому интересен Флорентину, о своем интересе к игроку ранее заявляли “Милан” и “Байер”.

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Тэги: БенфикаМЮФлорентину
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