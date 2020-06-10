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Футбол

Экс-трансферная цель Динамо заинтересовала Челси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Сантос

Лондонский “Челси” продолжает активно работать над усилением состава, с прицелом на следующий сезон.

Как сообщает Corriere dello Sport, одним из приоритетных трансферов лондонского клуба является полузащитник “Фламенго” Жерсон Сантос. По информации издания, за 23-летнего полузащитника “аристократы” готовы заплатить 35 миллионов евро компенсации.

Напомним, что ранее бразилец уже играл в Европе, правда, заиграть в составе “Ромы” и “Фиорентины” ему не удалось. Прошлым летом на футболиста претендовало московское “Динамо”.

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В прошлом сезоне на счету полузащитника 27 матчей, два гола и три результативные передачи.

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Тэги: Жерсон СантосФламенгоЧелси
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