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СК Днепр-1 усилится Дубинчаком

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Дубинчак

СК “Днепр-1”, руководство которого в следующем сезоне намерено побороться за медали чемпионата Украины, намерено усилить свой состав ещё одним резервистом киевского “Динамо”.

Помимо Владислава Супряги и Сергея Булецы, который по информации ТаТоТаке следующий сезон также начнут в футболках днепровского клуба, одним из новичков днепрян должен стать Владислав Дубинчак.

Напомним, нынешний сезон Владислав Дубинчак проводит в составе львовских “Карпат”, за которые отыграл 19 матчей и забил один гол. В прошлом сезоне молодой защитник выступал за “Арсенал-Киев”.

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Тэги: Владислав ДубинчакКарпатыСК Днепр-1
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