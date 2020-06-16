СК Днепр-1 усилится Дубинчаком

СК “Днепр-1”, руководство которого в следующем сезоне намерено побороться за медали чемпионата Украины, намерено усилить свой состав ещё одним резервистом киевского “Динамо”.

Помимо Владислава Супряги и Сергея Булецы, который по информации ТаТоТаке следующий сезон также начнут в футболках днепровского клуба, одним из новичков днепрян должен стать Владислав Дубинчак.

Напомним, нынешний сезон Владислав Дубинчак проводит в составе львовских “Карпат”, за которые отыграл 19 матчей и забил один гол. В прошлом сезоне молодой защитник выступал за “Арсенал-Киев”.