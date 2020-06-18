Полузащитник Зари получил строгое наказание за фол на Сидорчуке

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес вердикт полузащитнику луганской “Зари” Ловро Цвеку за его фол на Сергее Видорчуке в недавнем матче чемпионата Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, хорватский полузащитник луганчан пропустит следующие три матча чемпионата Украины. Дисквалификация вступает в действие начиная с матча против “Десны”. Не сыграет Ловро Цвек также в поединках против “Александрии” и “Шахтера”.

Напомним, Ловро Цвек перешел в “Зарю” этой зимой. На счету полузащитника восемь матчей, результативными действиями он не отличался.