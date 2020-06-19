Динамо отпустит Пиварича бесплатно

Защитник киевского “Динамо” Йосип Пиварич, в скором времени покинет украинский клуб.

По информации Meta-ratings.com.ua, защитник сборной Хорватии покинет “Динамо” на правах свободного агента. Его нынешнее соглашение с клубом истекает 30 июня и продлеваться не будет. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в загребское “Динамо”.

Напомним, два года назад Йосип Пиварич в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира. Тем не менее, в киевском клубе за два последних сезона он провел семь матчей, не в последнюю очередь через регулярные травмы.