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Динамо отпустит Пиварича бесплатно

Андрей ОгородникНет комментариев
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Йосип Пиварич

Защитник киевского “Динамо” Йосип Пиварич, в скором времени покинет украинский клуб.

По информации Meta-ratings.com.ua, защитник сборной Хорватии покинет “Динамо” на правах свободного агента. Его нынешнее соглашение с клубом истекает 30 июня и продлеваться не будет. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в загребское “Динамо”.

Напомним, два года назад Йосип Пиварич в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира. Тем не менее, в киевском клубе за два последних сезона он провел семь матчей, не в последнюю очередь через регулярные травмы.

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Тэги: ДинамоДинамо ЗагребЙосип Пиварич
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