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Футбол

Черкащина усилила свой состав четырьмя новичками

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Георгиев

Главный аутсайдер чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги “Черкащина” в преддверии возобновления сезона во втором по силе дивизионе страны, усилила свой состав четырьмя новичками.

По информации Sport Arena, контракты с черкасским клубом подписали защитник Виктор Георгиев, хавбеки Константин Яцык, Артем Тищенко и форвард Владислав Кабанюк.

Отметим, что из четверки новичков лишь Георгиев в нынешнем сезоне играл в Первой лиге, где защищал цвета “Балкан” Яцык и Кабанюк выступали во Второй лиге, а Тищенко и вовсе за вторую команду Авангарда.

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Тэги: Виктор ГеоргиевПервая лигаЧеркащина
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