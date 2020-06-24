Черкащина усилила свой состав четырьмя новичками

Главный аутсайдер чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги “Черкащина” в преддверии возобновления сезона во втором по силе дивизионе страны, усилила свой состав четырьмя новичками.

По информации Sport Arena, контракты с черкасским клубом подписали защитник Виктор Георгиев, хавбеки Константин Яцык, Артем Тищенко и форвард Владислав Кабанюк.

Отметим, что из четверки новичков лишь Георгиев в нынешнем сезоне играл в Первой лиге, где защищал цвета “Балкан” Яцык и Кабанюк выступали во Второй лиге, а Тищенко и вовсе за вторую команду Авангарда.