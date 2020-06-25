Сабо: Исенко доверили судьбу Ворсклы

Экс-тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру стража ворот полтавской «Ворсклы» Павла Исенко в победной игре над «Мариуполем» в полуфинальном поединке Кубка Украины.

По его словам, а 16 лет проявить хладнокровие, выдержку и отбить три удара –многого стоит.

«Мне рассказывали, что перед игрой вратари «Ворсклы» отрабатывали 11-метровые на тренировках и тренер не случайно включил в состав молодого Павла Исенко. Очевидно, увидев, что он лучший в этом деле. Доверили судьбу команды», — приводит слова Сабо Footboom.

При этом он отметил, что говорить о Павле как о зрелом мастере еще рано, так как молодые игроки, как правило, нестабильны.