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Футбол

Официально: БК Тернополь принят в Суперлигу

Андрей ОгородникНет комментариев
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БК Тернополь

В следующем сезоне в чемпионате Украины по баскетболу примут участие десять команд.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, десятым участником Суперлиги стал БК “Тернополь”, который в прошлом сезоне играл в Высшей лиге чемпионата Украины. Тернопольский клуб дал подтверждение всех финансовых гарантий на грядущий сезон.

Напомним, новый сезон в украинской Суперлиге стартует в октябре. Ранее сообщалось, что на элитный дивизион претендовал также и БК “Ровно”.

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Тэги: БК ТернопольСуперлигаФБУ
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