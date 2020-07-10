Официально: БК Тернополь принят в Суперлигу

В следующем сезоне в чемпионате Украины по баскетболу примут участие десять команд.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, десятым участником Суперлиги стал БК “Тернополь”, который в прошлом сезоне играл в Высшей лиге чемпионата Украины. Тернопольский клуб дал подтверждение всех финансовых гарантий на грядущий сезон.

Напомним, новый сезон в украинской Суперлиге стартует в октябре. Ранее сообщалось, что на элитный дивизион претендовал также и БК “Ровно”.