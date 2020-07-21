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Футбол

Дебрецен указал на дверь Габовде

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Габовда

Воспитанник львовских “Карпат” Юрий Габовда не смог надолго задержаться в составе некогда грозного “Дебрецена”.

Спустя пять месяцев после подписания контракта с венгерским клубом руководство “Дебрецена” приняло решение попрощаться с украинским футболистом, предоставив ему статус свободного агента.

Отметим, в составе “Дебрецена” Юрий Габовда провел всего лишь шест матчей и отличился одной результативной передачей. Ранее он успел поиграть за “Халадаш”, а в чемпионате Украины помимо “Карпат” за “Таврию” и Кривбасс”.

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Тэги: ДебреценКарпатыЮрий Габовда
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