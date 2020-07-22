Владелец Агробизнеса рассказал, почему не идет реконструкция местного стадиона

Один из главных претендентов на повышение в классе волочиский “Агробизнес” даже в случае финиша в тройке лидеров откажется от выхода в число лучших клубов украинского футбола. Причиной тому является состояние стадиона, которое не отвечает уровню УПЛ.

Несмотря на то, что “Агробизнес” является одним из самых финансово стабильных клубов Первой лиги, руководство не занимается реконструкцией стадиона, о причинах рассказал президент клуба Олег Собуцкий.

«Сейчас зависит не от нас, а от местной власти. Есть некоторые проблемы. Уже два раза подавали на сессии горсовета документы по строительству. Пока отклоняют.

Это тоже политические проекты идут. Политика повлияла на реконструкцию этого стадиона»