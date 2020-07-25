Михайличенко получит должность в Динамо

Алексей Михайличенко, который ранее был уволен с должности главного тренера “Динамо”, без работы скорей всего не останется.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, легенда “Динамо” скорей всего вернется на должность, которую занимал до назначения на должность главного тренера клуба.

“Михайличенко предложено вернуться на должность спортдира “Динамо”. Его преемник на тренерской скамье Луческу до момента знакомства с командой не будет выдвигать требований относительно значительного усиления и собирается увидеть в действии всех имеющихся игроков на контракте”.

Напомним, “Динамо” возвращается к тренировкам через пять дней.