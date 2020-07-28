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Футбол

Олимпик подписал форварда молодежной сборной Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кирилл Кириленко

Донецкий “Олимпик” начал работу над усилением линии атаки.

Место Максима Дегтярева, об уходе которого сообщалось ранее, попытается занять молодой белорусский нападающий Кирилл Кириленко, который подписал с “Олимпиком” контракт на три года, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее 19-летний белорусский нападающий пытался закрепится в составе львовских “Карпат”, но провел всего лишь четыре матча в чемпионате Украины. Игрок прошел юношеские сборные Беларуси всех возрастов и сейчас является игроком молодежной сборной.

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Тэги: КарпатыКирилл КириленкоОлимпик
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