Олимпик подписал форварда молодежной сборной Беларуси

Донецкий “Олимпик” начал работу над усилением линии атаки.

Место Максима Дегтярева, об уходе которого сообщалось ранее, попытается занять молодой белорусский нападающий Кирилл Кириленко, который подписал с “Олимпиком” контракт на три года, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее 19-летний белорусский нападающий пытался закрепится в составе львовских “Карпат”, но провел всего лишь четыре матча в чемпионате Украины. Игрок прошел юношеские сборные Беларуси всех возрастов и сейчас является игроком молодежной сборной.