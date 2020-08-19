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Футбол

Рыкун вошел в тренерский штаб Металл

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Рыкун

Новичок профессионального футбола Украины ФК “Металл” привлекает все больше внимание к своему проекту.

Очередным поводом повышенного интересе к харьковскому клубу стало приглашение в тренерский штаб команды одного из лучших полузащитников чемпионата Украины нулевых годов Александра Рыкуна, для которого это будет первый тренерский опыт работы. Помогать он будет Александру Кучеру, который занял должность главного тренера команды.

Напомним, среди известных новобранцев клуба стоить отметить Папа Гуйе, Сергея Давидова и Руслана Фомина.

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Тэги: Александр РыкунВторая лигаМеталл
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