Аталанта согласовала переход Миранчука. Малиновский – на выход?

Лидер московского “Локомотива” Алексей Миранчук скорей всего продолжит свою карьеру в итальянской Серии А.

По информации ряда итальянских инсайдеров, переговоры по переходу 24-летнего полузащитника “Локомотива” в “Аталанту” завершены. Клуб с Бергамо заплатит за футболиста сборной России 14,5 миллионов евро. Миранчук будет получать в Италии зарплату в размере двух миллионов евро в год.

Стоить отметить, что переход Миранчука является нехорошим сигналом для одного из лидеров сборной Украины Руслана Малиновского, который выступает как раз таки на позиции потенциального новичка “Аталанты”.