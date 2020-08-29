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Футбол

Аталанта согласовала переход Миранчука. Малиновский – на выход?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Миранчук

Лидер московского “Локомотива” Алексей Миранчук скорей всего продолжит свою карьеру в итальянской Серии А.

По информации ряда итальянских инсайдеров, переговоры по переходу 24-летнего полузащитника “Локомотива” в “Аталанту” завершены. Клуб с Бергамо заплатит за футболиста сборной России 14,5 миллионов евро. Миранчук будет получать в Италии зарплату в размере двух миллионов евро в год.

Стоить отметить, что переход Миранчука является нехорошим сигналом для одного из лидеров сборной Украины Руслана Малиновского, который выступает как раз таки на позиции потенциального новичка “Аталанты”.

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Тэги: Алексей МиранчукАталантаЛокомотив
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