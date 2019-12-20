“Тампа-Бэй” – “Даллас” (3:4 ОТ): Худобин остановил “Тампу”

Тайлер Сегин

Антон Худобин сделал 45 сэйвов и помог “Далласу” (20-12-4) победить в матче, в котором его команда уступала со счетом 1:3.

Решающий гол в овертайме забил Тайлер Сегин через мгновения после того, как форвард “Лайтнинг” Тайлер Джонсон не попал в пустой угол ворот. Также у “Старз” по шайбе забросили Александр Радулов, Радек Факса и Джейсон Дикинсон.

“Старз” вышли вперед после гола Радулова в большинстве на пятой минуте первого периода, но потом пропустили трижды подряд: от Михаила Сергачева, Алекса Киллорна (оба – в большинстве) и Ондржея Палата.

“Мы соглашаемся на такую победу и делаем ноги, – сказал тренер “Далласа” Рик Боунесс, чья команда уступила по броскам 20-48. – Сегодня был наш худший матч за долгое время. Худобин был великолепен. Да, мы играли неважно, это понятно. Но я горжусь тем, как ребята сражались в третьем периоде”.

“Тампа-Бэй” (17-12-4) в последних пяти матчах сыграла 3-1-1. Никита Кучеров отметился одной передачей и провел один из лучших матчей в сезоне, проведя на льду 20:54. Андрей Василевский справился с 16 бросками из 20.

“У нас было полно шансов, надо просто реализовывать моменты и забивать голы, – заявил Сергачев. – В этом наша проблема. В остальном же мы играли хорошо”.