“Анахайм” – “Вегас” (4:3): три гола “Дакс” за 97 секунд

Анахайм – Вегас

“Анахайм” (16-18-4) переломил ход встречи, забросив три шайбы в большинстве за 97 секунд в середине второго периода. “Дакс”, уступавшие 0:1, к середине третьего периода увеличили преимущество до 4:1 и этого хватило для второй победы за три матча.

Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс – 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)🏒Дубль Нэйта Шмидта в течение 2-х последних минут не спас Вегас, 3-е поражение в 4⭐️Кэм Фаулер – 2 (1+1) очка📺📊https://t.co/ywoeH66S3A📸 @AnaheimDucks pic.twitter.com/EyGSIRfCFw — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

В составе “Дакс” Кэм Фаулер и Девин Шор набрали по 2 (1+1) очка, а Джон Гибсон сделал 26 сэйвов. Также по шайбе забросили Адам Хенрик и Макс Комтуа.

🏒 Самая быстрая серия из 3 шайб в истории Анахайма:23 декабря 2001 (51 секунд) 27 ноября 2010 (96 секунд) 27 декабря 2019 (97 секунд) 20 октября 2017 (97 секунд) 📺📊 https://t.co/ywoeH66S3A pic.twitter.com/nsRS5WBjxj — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

“Вегас” (20-15-6) проиграл второй раз подряд. Дублем у “Голден Найтс” отметился Нэйт Шмидт, Марк Стоун сделал две передачи, а Малкольм Суббан отразил 14 бросков. В состав “Вегаса” после восьми пропущенных матчей вернулся форвард Коди Гласс, а Валентин Зыков отправился в АХЛ.