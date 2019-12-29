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Хоккей

“Анахайм” – “Вегас” (4:3): три гола “Дакс” за 97 секунд

Николай ПисаревНет комментариев
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Анахайм – Вегас

“Анахайм” (16-18-4) переломил ход встречи, забросив три шайбы в большинстве за 97 секунд в середине второго периода. “Дакс”, уступавшие 0:1, к середине третьего периода увеличили преимущество до 4:1 и этого хватило для второй победы за три матча.

В составе “Дакс” Кэм Фаулер и Девин Шор набрали по 2 (1+1) очка, а Джон Гибсон сделал 26 сэйвов. Также по шайбе забросили Адам Хенрик и Макс Комтуа.

“Вегас” (20-15-6) проиграл второй раз подряд. Дублем у “Голден Найтс” отметился Нэйт Шмидт, Марк Стоун сделал две передачи, а Малкольм Суббан отразил 14 бросков. В состав “Вегаса” после восьми пропущенных матчей вернулся форвард Коди Гласс, а Валентин Зыков отправился в АХЛ.

Источник: nhl.ru
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