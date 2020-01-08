Никита Буценко вернулся в «Донбасс»

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от донецкого «Донбасса». Клуб подписал контракт с форвардомНикитой Буценко.

Трехкратный чемпион Украины уже выступал в составе донецкого клуба в сезоне 2012/2013, а также сезонах 2015-2017 годов. Именно с «Донбассом» Буценко завоевал «золото» трех чемпионатов Украины.

Форвард имеет опыт выступления в чемпионатах Украины, Беларуси, Польши, Румынии. Буценко неоднократно вызывался в состав сборной Украины.

В этом сезоне Никита отыграл за «Сосновец» (Польша) 31 матч, в которых забросил 14 шайб и отдал 5 голевых передач.

В составе донецкой командаНикита Буценкобудет выступать под номером77.

Также ХК «Донбасс» отзаявил Евгения Курбатова и Кирилла Бондаренко.