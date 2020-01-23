“Каролина” – “Виннипег” (4:1): два гола Уильямса

Джастин Уильямс

Джастин Уильямс вовремя вернулся на лед. В первой игре за “Каролину” в этом сезоне он забил победный буллит, а во второй оформил дубль, чем помог “Харрикейнз” (29-18-3) с двумя победами подряд уйти на перерыв.

“Все шайбы летели мне прямо в клюшку, – сказал Уильямс, 7 января подписавший годичный контракт. – Партнеры снабдили меня несколькими хорошими передачами. Сегодня я чувствовал себя лучше, чем в прошлой игре”.

Уильямс забил победный гол на шестой минуте первого периода, реализовав лишнего. Это был первый гол “Харрикейнз” в большинстве за последние девять матчей (0 из 18).

Также у “Каролины” голом и двумя передачами отметился Тейво Теравайнен, а Андрей Свечников сделал две передачи. Вратарь Петр Мразек отразил все 16 бросков и помог “Ураганам” нейтрализовать все четыре большинства соперника.

Единственный гол “Виннипега” (25-21-4) забил Патрик Лайне. “Джетс” проиграли три раза подряд и пять матчей из последних шести. Вратарь Коннор Хеллебак сделал 25 сэйвов.