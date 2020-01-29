“Монреаль” обещает побороться за плей-офф

Защитник “Монреаля” Джефф Петри

Низкие температуры превращают небрежные улочки этого города в ледяные бульвары. Это идеальная метафора пути “Монреаль Канадиенс”, стремящихся завоевать место в плей-офф Кубка Стэнли.

Поражение в понедельник от “Вашингтон Кэпиталз” со счётом 2:4 в Bell Centre сделало их путь ещё более сложным. За 31 матч до окончания регулярного сезона “Канадиенс” (22-22-7) занимают шестое место в Атлантическом дивизионе, на 10 очков отставая от зоны плей-офф.

После игры в понедельник тренер Клод Жюльен сказал, что “Монреаль” не смог продлить победную серию до трёх матчей из-за “небрежности”. В случае победы “Канадиенс” на два очка опередили бы “Баффало Сэйбрз”. Пусть даже временно, потому что “Сэйбрз” имеют две игры в запасе.

Жизнь “Канадиенс” не становится легче. В четверг они сыграют в гостях с “Баффало”.

Однако в понедельник, несмотря на очередную кочку, “Канадиенс” не выбрасывали белый флаг. Два ветерана, защитник Джефф Петри и нападающий Дэйл Уиз, оптимистично вспоминали удачную концовку прошлого чемпионата. Тогда в последних 10 матчах “Канадиенс” одержали семь побед и на два очка отстали от зоны плей-офф.

“В прошлом году мы находились в похожей ситуации и боролись за последнюю путёвку в плей-офф, – вспоминает Петри. – Тогда нам удалась хорошая концовка. Надо просто выиграть матч, запомнить это чувство и оттолкнуться от него”.

“Ты выигрываешь один матч, затем второй и начинаешь ловить волну, – сказал Уиз. – Перед перерывом на “Матч звёзд” мы победили три раза в четырёх матчах. По прошлому году вы тоже видели, что наша команда способна на победную серию. Игроки здесь те же самые. В скором времени в состав вернутся травмированные ребята, и я не вижу причин, почему мы не можем выдать хороший отрезок и попасть в плей-офф”.

Нападающий Брендан Галлахер, с 15 голами занимающий второе место в “Канадиенс”, пропустил последние шесть матчей из-за головных болей. 31 декабря он получил сотрясение мозга, из-за которого не смог принять участие в четырёх из пяти предыдущих встреч. В воскресенье он занимался на льду после тренировки “Монреаля” в затененном визоре. Жюльен надеется, что в скором времени медицинский штаб даст добро на его участие в матчах. Нападающие Джонатан Друин (кисть) и Пол Байрон (колено), получившие травмы 15 ноября в матче с “Вашингтоном”, пропустили по 32 встречи каждый. Но сроков их возвращения в строй пока не называется.

Лидер регулярного чемпионата “Вашингтон”, в понедельник игравший без нападающего Александра Овечкина, который отбывал одноматчевую дисквалификацию за пропуск “Матча звёзд”, нашел способ продлить победную серию до четырёх матчей, воспользовавшись своими шансами.

“Во втором периоде мы играли небрежно, – заявил нападающий “Канадиенс” Илья Ковальчук. – “Вашингтон” создает моменты из ниоткуда, благодаря чему и занимает первое место в таблице. В последние шесть-семь минут у нас были возможности сравнять счёт, но шайба в ворота не шла”.

Жюльен заявил, что во втором периоде его команда играла “крайне небрежно”. “В третьем периоде все увидели, что мы не сдаемся, – сказал тренер. – Мы усердно работали и старались отыграться. У нас правильные намерения, но нам необходимо обращаться с шайбой лучше, чем сегодня. Да и без шайбы тоже. Небрежность стоит нам матчей, и мы не можем позволить себе эту небрежность”.

“Монреаль”, в этом сезоне дома играющий 10-13-4, дал болельщикам надежду, когда на второй минуте первого периода Петри открыл счёт. Однако за 90 секунд до конца первого периода нападающий “Вашингтона” Том Уилсон реализовал большинство, придав гостям хорошего настроения в перерыве. Продолжилось это голом Трэвиса Бойда на третьей минуте второго периода, после чего “Кэпиталз” вышли вперёд.

На самом деле, пас Бойда привёл к рикошету от конька Петри. А на 15-й минуте второго периода защитник Ши Вебер потерял шайбу, что привело к третьему голу “Кэпиталз” в исполнении нападающего Якуба Враны.

Вообще в этом сезоне “Монреаль” частенько грешит неиспользованными голевыми моментами и неудачными рикошетами в своей зоне.

“Это крайне печально, – сказал Петри. – Два рикошета привели к голам в наши ворота. При этом в похожих ситуациях у чужих ворот удача оказалась не на нашей стороне. В этом сезоне такое происходит очень часто. Когда нам нужен рикошет, мы его не получаем. Конечно, на них нельзя надеяться, надо просто играть и не отступать от системы. Тогда и удача повернётся к тебе лицом”.

Уиз отметил 500-й матч в НХЛ голом на восьмой минуте третьего периода, который стал его первым в сезоне и 55-м в карьере. “Монреаль” сократил отставание до счета 2:3, но в оставшееся время вратарь “Вашингтона” Брэйден Холтби справился со всеми угрозами, закончив поединок с 31 сэйвом.

“В сезоне очень много матчей, ты вкладываешь в них много работы, взлёты и падения неизбежны, – заявил Уиз, проводивший свой 10-й матч в сезоне за “Канадиенс”. 26 января он был вызван из команды Американской хоккейной лиги “Лаваль”. – Забить в такой вечер очень приятно. Ещё приятнее было бы победить, но нам сегодня противостоял очень сильный соперник”.

Прайс не был виноват ни в одном из трёх голов, пропущенных им с 39 бросков. Точку в матче поставил Никлас Бэкстрем, поразивший пустые ворота за 23 секунды до окончания основного времени.

В концовке Ковальчук повторил мантру тренера про то, что команда не сдается.

“Это был первый матч после перерыва, однако это не может служить оправданием, – сказал он. – Но в концовке мы собираемся побороться. Мы продолжим сражаться и никогда не будем сдаваться”.