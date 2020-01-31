“Баффало” – “Монреаль” (1:3): Галлахер вернулся и забил

Брендан Галлахер

Брендан Галлахер вернулся в состав после шести пропущенных матчей и забил победный гол, чем помог “Монреалю” одержать пятую победу в последних семи матчах. Также у “Канадиенс” шайбу забросил Илья Ковальчук, забивший четвёртый гол за четыре матча, а Томаш Татар набрал 2 (1+1) очка.

“Баффало” открыл счёт в первом периоде, когда Джек Айкел забил свой 30-й гол в сезоне, реализовав большинство. Он впервые в карьере добрался до этого рубежа, однако шайба осталась для “Сэйбрз” единственной.

Успех “Монреалю” принесло мощное начало второго периода, когда в течение трех минут по голу забили Ковальчук и Галлахер. “Канадиенс” до восьми очков сократили отставание от зоны плей-офф, однако они провели матчей больше, чем остальные конкуренты. “Сэйбрз” отстают от “Монреаля” на два очка.

“В первом периоде мы играли довольно небрежно, – сказал Галлахер. – Поэтому нам потребовалась небольшая перемена. Нам стало лучше удаваться доставлять шайбу в чужую зону. Поначалу они совсем не давали нам пространства, мы постоянно теряли шайбу, но во втором периоде почувствовали себя более комфортно и стали играть в свой хоккей. И в конечном счёте мы рады тому, как все закончилось”.

Для “Баффало” (22-22-7) поражение стало третьим подряд. Вратарь Картер Хаттон сделал 27 сэйвов, но остался без победы в 12-м матче подряд (0-8-4).

Ковальчук в 10 матчах за “Монреаль” набрал 9 (5+4) очков – столько же у него было по итогам 17 матчей за “Кингз”. Также 36-летний нападающий обогнал Рика Токкета и сравнялся со Стивом Лармером и Риком Вэйвом на 62-м месте в истории НХЛ по числу голов (441).