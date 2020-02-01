Гертл выбыл до окончания сезона

Филип Грубауэр и Томаш Гертл

Томаш Гертл из “Сан-Хосе Шаркс” потянул переднюю и заднюю крестообразные связки колена и выбыл до окончания сезона.

26-летний нападающий повредил колено в первом периоде матча против “Ванкувер Кэнакс”, врезавшись в борт с защитником “Кэнакс” Кристофером Таневом. Игра состоялась в среду и завершилась поражением “Шаркс” со счетом 2:5.

После 48 игр нынешнего чемпионата Гертл занимал второе место в команде по набранным очкам (36=16+20) и впервые поехал на “Матч звезд”, заменив там травмированного одноклубника Логана Кутюра (перелом лодыжки). Гертл не в первый раз получает серьезную травму колена, потянув связки еще в дебютном сезоне 2013-14 годов.

“Это совсем не то, что хотелось бы видеть, – сказал защитник “Шаркс” Эрик Карлссон после поражения от “Кэнакс”. – Он очень хорошо играл в последнее время, приносил огромную пользу. Это было особенно заметно в связи с отсутствием Кутюра”.

Гертл также травмировал правое колено во втором матче финала Кубка Стэнли 2016 года против “Питтсбург Пингвинз”. Тогда серия для него завершилась. В сезоне 2016-17 годов нападающий снова потянул связки этого колена и лег на операцию по их восстановлению.