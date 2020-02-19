“Калгари” – “Анахайм” (6:4): хет-трик Манжапэйна

1-й хет-трик Манжапэйна

К четвертой минуте третьего периода “Анахайм” вел 3:1, но потом “Калгари” забил пять раз подряд и прервал пятиматчевую домашнюю серию поражений. Тремя голами и передачей у “Флэймз” отметился Эндрю Манжапэйн, Мэттью Ткачак забил гол и сделал пас, а вратарь Кэм Тэлбо сделал 26 сэйвов.

“Калгари” сохранил место первой “уайлд-кард” Запада, имея равенство очков с “Аризоной”. Первые пять команд Тихоокеанского дивизиона находятся на расстоянии двух очков друг от друга: “Эдмонтон” (70), “Вегас” (70), “Ванкувер” (69), “Калгари” (68), “Аризона” (68).

“Важнейшие два очка, – сказал Манжапэйн, впервые в карьере оформивший хет-трик. – Мы все это знали. Поэтому, проигрывая, мы все равно продолжали работать и не опускали руки”.

“Анахайм” (24-28-7) в последних шести матчах сыграл 2-2-2. У “Дакс” по шайбе забросили Адам Хенрик, отличившийся в третьем матче подряд, Якоб Силфверберг, Николя Делорье и Девин Шор. Вратарь Райан Миллер отразил 37 бросков.