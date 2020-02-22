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Бьоркстранд выбыл на срок до 10 недель

Николай ПисаревНет комментариев
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Оливер Бьоркстранд

Нападающий “Коламбус Блю Джекетс” Оливер Бьоркстранд пропустит от восьми до 10 недель из-за растяжения и перелома лодыжки.

Форвард получил травму в четверг в матче против “Филадельфии Флайерз” (3:4 ОТ).

С 21 голом Бьоркстранд лидирует в “Блю Джекетс”. В матче с “Флайерз” он отметился шайбой и передачей. В последних 17 встречах на его счету 20 (14+6) очков.

“Коламбус” (30-19-3), проигравший семь раз подряд (0-3-4), занимает место первой “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции. У “Блю Джекетс” уже девять игроков в списке травмированных, в том числе защитники Сет Джонс и Райан Мюррей, форварды Кэм Аткинсон и Александр Веннберг и вратарь Юнас Корписало.

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В субботу “Коламбус” на домашней Bridgestone Arena сыграет с “Нэшвилл Предэйторз”.

Источник: nhl.ru
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