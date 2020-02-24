“Аризона” – “Тампа-Бэй” (7:3): второе подряд поражение “Тампы”

Форвард “Аризоны” Конор Гарланд

Конор Гарланд забил два гола и сделал две передачи, Клейтон Келлер набрал 3 (2+1) очка, Антти Раанта сделал 27 сэйвов, и “Аризона” одержала первую победу за три матча. “Койотиз” на одно очко опережают “Виннипег” в борьбе за первую “уайлд-кард” Западной конференции.

“Тампа” (40-17-5) потерпела второе поражение подряд после 11-матчевой победной серии. В четверг “Лайтнинг” проиграли “Вегасу” со счетом 3:5. “Тампа” осталась в пяти очках от “Бостона” в борьбе за первое место Атлантического дивизиона.

“Ужасно грустно, – сказал тренер “Тампы” Джон Купер. – Наша команда намного лучше, чем это. У нас есть система, которая в последние три месяца хорошо работала. Надо лучше ее исполнять”.

Андрей Василевский впервые в сезоне пропустил семь шайб. Это столько же, сколько голкипер пропустил в предыдущих шести матчах с “Аризоной”. Он проиграл второй раз подряд после серии из 21 матча без поражений в основное время.

Никита Кучеров отметился одной передачей и набрал очки в 16-й игре подряд, однако впервые за 20 матчей остался без единого броска в створ.