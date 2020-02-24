“Монреаль” обменял Ковальчука в “Вашингтон”

Илья Ковальчук

“Монреаль” обменял российского форварда Илью Ковальчука в “Вашингтон”.

За нападающего канадский клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом “Канадиенс” сохранит у себя 50% зарплаты 36-летнего Ковальчука, который подписал контракт с “Монреалем” до конца сезона на сумму $700 тыс. 3 января.

“Илья – талантливый форвард, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость, – сказал генеральный менеджер “Кэпиталз” Брайан Маклеллан. – Он опытный игрок, который внесет свой вклад в наш атакующий стиль игры”.

Ковальчук стал пятым россиянином в составе “Вашингтона”. В нынешнем сезоне за клуб выступают форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

Всего на счету Ковальчука в регулярных чемпионатах НХЛ 872 (442+430) очка в 919 матчах, в Кубке Стэнли он провел 32 матча и набрал 27 (11+16) очков. В сезоне-2003/04 совместно с Джеромом Игинлой и Риком Нэшем он получил “Морис Ришар Трофи”. Ковальчук занимает четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ среди российских игроков и седьмое – в списке лучших бомбардиров.

Ковальчук является первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ под общим первым номером. В 2001 году он был задрафтован клубом “Атланта” (ныне “Виннипег”).