Новое на сайте

еще
Понедельник, 24 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Монреаль” обменял Ковальчука в “Вашингтон”
Хоккей

“Монреаль” обменял Ковальчука в “Вашингтон”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Илья Ковальчук

“Монреаль” обменял российского форварда Илью Ковальчука в “Вашингтон”.

За нападающего канадский клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом “Канадиенс” сохранит у себя 50% зарплаты 36-летнего Ковальчука, который подписал контракт с “Монреалем” до конца сезона на сумму $700 тыс. 3 января.

“Илья – талантливый форвард, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость, – сказал генеральный менеджер “Кэпиталз” Брайан Маклеллан. – Он опытный игрок, который внесет свой вклад в наш атакующий стиль игры”.

Читайте также:  Марнер согласовал контракт с "Торонто"

Ковальчук стал пятым россиянином в составе “Вашингтона”. В нынешнем сезоне за клуб выступают форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

Всего на счету Ковальчука в регулярных чемпионатах НХЛ 872 (442+430) очка в 919 матчах, в Кубке Стэнли он провел 32 матча и набрал 27 (11+16) очков. В сезоне-2003/04 совместно с Джеромом Игинлой и Риком Нэшем он получил “Морис Ришар Трофи”. Ковальчук занимает четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ среди российских игроков и седьмое – в списке лучших бомбардиров.

Читайте также:  «Днепр» отзаявил Александра Шибаева

Ковальчук является первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ под общим первым номером. В 2001 году он был задрафтован клубом “Атланта” (ныне “Виннипег”).

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Торонто” – “Каролина” (3:6): “Лифс” проиграли водителю “Замбони”

Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

“Ойлерз” хотят сохранить выбор в первом раунде

Никита Трапезников: «Эмоции были просто на высоте, когда забросил шайбу»

“Рейнджерс” – “Сан-Хосе” (3:2): Шестеркин снова победил

Закрыть