Николай Киселёв вошёл в топ-10 бомбардиров в истории УХЛ

В матче «Кременчука» и «Белого Барса» (4:3), который состоялся 23 февраля, форвард “горожан”Николай Киселёв набрал 2 (0+2) очка – такая результативность позволила нападающего войти в топ-10 бомбардиров в истории Украинской хоккейной лиги.
Николай Киселёв стал первым легионеров среди лучших бомбардиров УХЛ. Воспитанник «Северстали» пополнил состав «Кременчука» накануне сезона 2018/19, и в своём первом же сезоне в Украине стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного сезона, дважды выиграв звание лучшего нападающего месяца.
В минувшем сезоне в 38 матчах Киселёв набрал 63 (38+25) очка при показателе полезности +36, к которым впоследствии добавил ещё 57 (31+26) очков в 37 встречах и коэффициент полезности +43. В среднем форвард «Кременчука» набирает 1,6 очков за игру, а начиная с сезона 2019/20 является также капитаном команды.
Топ-10 бомбардиров Украинской хоккейной лиги выглядит следующим образом: