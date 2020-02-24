Николай Киселёв вошёл в топ-10 бомбардиров в истории УХЛ

В матче «Кременчука» и «Белого Барса» (4:3), который состоялся 23 февраля, форвард “горожан”Николай Киселёв набрал 2 (0+2) очка – такая результативность позволила нападающего войти в топ-10 бомбардиров в истории Украинской хоккейной лиги.

Николай Киселёв стал первым легионеров среди лучших бомбардиров УХЛ. Воспитанник «Северстали» пополнил состав «Кременчука» накануне сезона 2018/19, и в своём первом же сезоне в Украине стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного сезона, дважды выиграв звание лучшего нападающего месяца.

В минувшем сезоне в 38 матчах Киселёв набрал 63 (38+25) очка при показателе полезности +36, к которым впоследствии добавил ещё 57 (31+26) очков в 37 встречах и коэффициент полезности +43. В среднем форвард «Кременчука» набирает 1,6 очков за игру, а начиная с сезона 2019/20 является также капитаном команды.

Топ-10 бомбардиров Украинской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

Илья Коренчук – 210 (91+119) очков

Виталий Лялька – 202 (103+99) очка

Владимир Чердак – 161 (73+88) очко

Руслан Ромащенко – 159 (59+100) очков

Алексей Ворона – 152 (47+105) очка

Иван Савченко – 147 (67+80) очков

Виктор Захаров – 129 (50+79) очков

Николай Киселёв – 120 (69+51) очков

Тимур Гриценко – 120 (55+65) очков

Сергей Кузьмик – 120 (51+69) очков