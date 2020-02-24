Новое на сайте

еще
Понедельник, 24 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНиколай Киселёв вошёл в топ-10 бомбардиров в истории УХЛ
Хоккей

Николай Киселёв вошёл в топ-10 бомбардиров в истории УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В матче «Кременчука» и «Белого Барса» (4:3), который состоялся 23 февраля, форвард “горожан”Николай Киселёв набрал 2 (0+2) очка – такая результативность позволила нападающего войти в топ-10 бомбардиров в истории Украинской хоккейной лиги.

Николай Киселёв стал первым легионеров среди лучших бомбардиров УХЛ. Воспитанник «Северстали» пополнил состав «Кременчука» накануне сезона 2018/19, и в своём первом же сезоне в Украине стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного сезона, дважды выиграв звание лучшего нападающего месяца.

Читайте также:  Чемпиона накрыло Ураганом

В минувшем сезоне в 38 матчах Киселёв набрал 63 (38+25) очка при показателе полезности +36, к которым впоследствии добавил ещё 57 (31+26) очков в 37 встречах и коэффициент полезности +43. В среднем форвард «Кременчука» набирает 1,6 очков за игру, а начиная с сезона 2019/20 является также капитаном команды.

Топ-10 бомбардиров Украинской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

  • Илья Коренчук – 210 (91+119) очков
  • Виталий Лялька – 202 (103+99) очка
  • Владимир Чердак – 161 (73+88) очко
  • Руслан Ромащенко – 159 (59+100) очков
  • Алексей Ворона – 152 (47+105) очка
  • Иван Савченко – 147 (67+80) очков
  • Виктор Захаров – 129 (50+79) очков
  • Николай Киселёв – 120 (69+51) очков
  • Тимур Гриценко – 120 (55+65) очков
  • Сергей Кузьмик – 120 (51+69) очков
    • Источник: uhl.ua
    загрузка...
    Написать комментарий

    Добавить комментарий

    20 − 4 =

    Вам может понравиться

    Рекомендуем посмотреть

    f7f87794
    Подробнее в Хоккей
    “Нью-Джерси” – “Вашингтон” (3:2): Овечкин забил 700-й гол

    “Монреаль” обменял Ковальчука в “Вашингтон”

    “Торонто” – “Каролина” (3:6): “Лифс” проиграли водителю “Замбони”

    Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

    “Ойлерз” хотят сохранить выбор в первом раунде

    Закрыть