“Анахайм ” – “Вегас” (5:6 ОТ): хет-трик Карлссона

Чэндлер Стивенсон и Вильям Карлссон

Третий в карьере хет-трик Вильяма Карлссона и гол Ши Теодора в овертайме принес “Вегасу” (34-22-8) шестую победу подряд и позволил укрепиться на вершине Тихоокеанского дивизиона. “Рыцари” на три очка опережают “Эдмонтон” и на четыре – “Ванкувер”.

Форвард “Голден Найтс” Марк Стоун отметился четырьмя передачами, а Малкольм Суббан отразил 25 бросков.

“Анахайм” (24-30-8) добыл одно очко благодаря двум голам Адама Хенрика в конце третьего периода. Хенрик также отметился двумя передачами. Его партнер по звену Ник Ричи тоже набрал 4 (2+2) очка. Для “Дакс” (24-30-8) поражение стало пятым домашним подряд.