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Хоккей

“Детройт” – “Калгари” (2:4): два гола Мэнджапани

Николай ПисаревНет комментариев
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Шон Монахан

Два гола Эндрю Мэнджапани помогли “Калгари” (32-25-6) сравняться с “Аризоной” по очкам и разделить место первой “уайлд-кард” Западной конференции.

“В этой лиге играют ради участия в плей-офф, – сказал форвард “Флэймз” Шон Монахэн, забивший гол и сделавший передачу. – Сейчас мы находимся в таких условиях, что должны выигрывать каждый матч”.

“Детройт” (15-45-4) играл без форварда Андреаса Атанасиу и защитника Майка Грина, которых исключили из состава прямо перед разминкой. После игры Грина обменяли в “Эдмонтон” на форварда Кайла Бродзяка и условный выбор в четвертом раунде драфта-2020.

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Дублем у “Ред Уингз” отметился Дилан Ларкин, а Джонатан Бернье сделал 27 сэйвов. Для “Детройта” поражение стало 16-м в последних 19 встречах.

Источник: nhl.ru
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