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Хоккей

“Питтсбург” – “Баффало” (2:5): дубль Малкина не помог

Николай ПисаревНет комментариев
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Евгений Малкин

Два гола Джека Айкела в большинстве и 41 сэйв Картера Хаттона помогли “Баффало” (28-25-8) одержать четвертую победу в последних пяти матчах. Также у “Сэйбрз” 22-матчевую голевую серию прервал Джефф Скиннер. “Баффало” на 10 очков отстает от зоны плей-офф.

Оба гола “Питтсбурга” (37-17-6) забил Евгений Малкин, а Тристан Джарри сделал 21 сэйв. Малкин седьмой раз подряд и 12-й за карьеру достиг отметки в 20 голов за сезон. В 46 встречах этого чемпионата на его счету 60 очков.

“Мы не были готовы, – сказал Малкин. – В последних матчах 10 мы играли не лучшим образом. Одни и те же ошибки… Это неправильно. Осталось 20 матчей, сейчас все сражаются за плей-офф”.

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“Я расстроен и обеспокоен, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Мы говорим правильные вещи, но наши действия должны следовать за словами. Мы вышли на игру в первом периоде и стали действовать очень рискованно. В этой лиге нельзя одержать победу, играя вот так”.

Сидни Кросби остался без очков во второй игре подряд впервые после того, как вернулся в строй после травмы.

Источник: nhl.ru
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