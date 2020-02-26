“Питтсбург” – “Баффало” (2:5): дубль Малкина не помог

Евгений Малкин

Два гола Джека Айкела в большинстве и 41 сэйв Картера Хаттона помогли “Баффало” (28-25-8) одержать четвертую победу в последних пяти матчах. Также у “Сэйбрз” 22-матчевую голевую серию прервал Джефф Скиннер. “Баффало” на 10 очков отстает от зоны плей-офф.

Таблица снайперов Баффало за последние 40 сезонов на отметке в 35 голов по скорости (в матчах) pic.twitter.com/ZHoupkbr0t — NHL.RU (@nhlru) February 23, 2020

Оба гола “Питтсбурга” (37-17-6) забил Евгений Малкин, а Тристан Джарри сделал 21 сэйв. Малкин седьмой раз подряд и 12-й за карьеру достиг отметки в 20 голов за сезон. В 46 встречах этого чемпионата на его счету 60 очков.

Рейтинг игроков Питтсбурга по количеству сезонов с минимумом в 20 голов за сезон pic.twitter.com/jR5Vut3aZY — NHL.RU (@nhlru) February 23, 2020

“Мы не были готовы, – сказал Малкин. – В последних матчах 10 мы играли не лучшим образом. Одни и те же ошибки… Это неправильно. Осталось 20 матчей, сейчас все сражаются за плей-офф”.

“Я расстроен и обеспокоен, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Мы говорим правильные вещи, но наши действия должны следовать за словами. Мы вышли на игру в первом периоде и стали действовать очень рискованно. В этой лиге нельзя одержать победу, играя вот так”.

Сидни Кросби остался без очков во второй игре подряд впервые после того, как вернулся в строй после травмы.