В центре Львова День хоккея — дружеский матч сыграли между собой команды из Канады и Львова (видео)

Вчера, 23 февраля, в 12:00 началась торжественная церемония открытия, во время которой выступили почетные гости, прозвучали национальные гимны и состоялось торжественное вбрасывание шайбы.

Затем на центральной площадке города состоялась хоккейная игра между военнослужащими операции «ЮНИФАЕР» военной миссии ВС Канады в Украине и хоккейной командой «Галицкие львы». Благодаря этой игре у канадцев была возможность поделиться своими традициями с громадой города и продемонстрировать благодарность за тепло и дружбу, которые чувствуют здесь, в Украине. «Галицкие львы» — профессиональная хоккейная команда, поэтому матч был веселым, динамичным и профессиональным.

Сам матч состоял из двух периодов по 20 минут. Перерыв между периодами стал самой интересной частью матча, ведь в это время провели соревнования по забрасыванию шайбы в ворота, к которому присоединились дети.

Еще одним интересным моментом стало исполнение песни программы «Hockey Night in Canada» («Ночь хоккея в Канаде») военным оркестром Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.



Львовяне, которые пришли посмотреть на игру, имели возможность пообщаться с канадскими солдатами, которые с удовольствием делились своим опытом.

Источник: сайт city-adm.lviv.ua