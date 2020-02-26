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Хоккей

В центре Львова День хоккея — дружеский матч сыграли между собой команды из Канады и Львова (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Вчера, 23 февраля, в 12:00 началась торжественная церемония открытия, во время которой выступили почетные гости, прозвучали национальные гимны и состоялось торжественное вбрасывание шайбы.

Затем на центральной площадке города состоялась хоккейная игра между военнослужащими операции «ЮНИФАЕР» военной миссии ВС Канады в Украине и хоккейной командой «Галицкие львы». Благодаря этой игре у канадцев была возможность поделиться своими традициями с громадой города и продемонстрировать благодарность за тепло и дружбу, которые чувствуют здесь, в Украине. «Галицкие львы» — профессиональная хоккейная команда, поэтому матч был веселым, динамичным и профессиональным.

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Сам матч состоял из двух периодов по 20 минут. Перерыв между периодами стал самой интересной частью матча, ведь в это время провели соревнования по забрасыванию шайбы в ворота, к которому присоединились дети.

Еще одним интересным моментом стало исполнение песни программы «Hockey Night in Canada» («Ночь хоккея в Канаде») военным оркестром Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Львовяне, которые пришли посмотреть на игру, имели возможность пообщаться с канадскими солдатами, которые с удовольствием делились своим опытом.

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Источник: сайт city-adm.lviv.ua

Источник: uhl.ua
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