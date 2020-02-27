НХЛ работает над матчами “Вашингтона” в России

Александр Овечкин с бандажом

НХЛ продолжает надеяться провести предсезонные матчи НХЛ в Китае весной, но на данный момент пристально следит за распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Лига проводила предсезонные матчи в Китае в 2017 и 2018 годах, но не поехала туда в 2019 году из-за логистических проблем с арендой стадионов. Планы по возвращению в Китай в 2020 году еще не объявлены, а это значит, что на ситуацию может влиять распространение коронавируса, который появился в Китае в декабре и быстро стал глобальной проблемой.

“Мы следим за ситуацией, – сказал Дэйли во вторник во время матча между “Вашингтон Кэпиталз” и “Виннипег Джетс” в Capital One Arena. – За ней тяжело не следить. Проблема подбирается к нам ближе с каждым днем. Безусловно, она повлияет на наши планы в Китае в этом сезоне и ближайшем будущем”.

Согласно сайту Центров по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирус зафиксирован в Китае и еще 31 стране, включая Соединенные штаты. На 23 февраля всего было выявлено 76 936 случаев на материковой части Китая и 1875 случаев за его пределами.

Во вторник член Международного олимпийского комитета Дик Паунд сообщил Associated Press, что проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио находится под угрозой срыва, если в ближайшие два-три месяца распространение вируса не будет взято под контроль.

НХЛ ждет, прежде чем принять какое-либо решение о возвращении в Китай в следующем сезоне.

“Понятно, что мы еще не объявили о проведении там матчей, – сказал Дэйли. – У нас определенно была надежда, что нам удастся организовать там предсезонные матчи. Я бы сказал, что надежда продолжает существовать, но со временем ситуация становится все более сложной”.

Также во вторник заместитель комиссионера Дэйли обсуждал возможность проведения матчей регулярного сезона “Кэпиталз” в России. На данный момент в составе “Вашингтона” играют пятеро россиян: капитан Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Илья Ковальчук. “Кэпиталз” высказали заинтересованность в таком событии, но вопросы логистики могут помешать реализации проекта.

“По разным причинам эти планы пока не срослись, – заявил Дэйли. – Но мы еще поработаем над ними и посмотрим, есть ли для решения этого вопроса более подходящая стратегия. Я знаю, что “Кэпс” в этом заинтересованы. Даже если не в России, они хотят провести матч за рубежом. И мы постараемся удовлетворить этот интерес. “Вашингтон” – один из ведущих клубов в лиге, который аккумулирует хороший международный контент, так что провести его матч за океаном имеет смысл”.

Дэйли охарактеризовал встречу с МОК, прошедшую ранее в этом месяце, как позитивную, но сказал, что владельцы клубов по-прежнему выступают против участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Лига также не отпустила своих игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

“Впервые на моей памяти МОК с пониманием отнесся к нашим вопросам и покрытию издержек, а также разделил наши взгляды на статус коммерческих партнеров, – сказал Дэйли. – Так что в целом встреча была позитивной. Но в целом владельцы приняли решение, что участие в Олимпиаде не отвечает интересам лиги. Хотя мы также понимаем важность этого для хоккеистов. В общем, это продолжает оставаться комплексной проблемой, которую мы пытаемся решить”.

Также Дэйли ждет, что соперник “Каролина Харрикейнз” по матчу “Стадионной серии НХЛ 2021 Navy Federal Credit Union” на Carter-Finley Stadium в Роли будет объявлен в течение 30 дней. Он не стал комментировать слухи, что им станет “Вашингтон”.

Заместитель комиссионера сообщил, что жалоба профсоюза игроков от лица защитника “Джетс” Дастина Бафлина остается нерассмотренной. Бафлин, в октябре перенесший операцию на лодыжке, был дисквалифицирован “Виннипегом” без выплаты зарплаты после того, как не явился в тренировочный лагерь.

“Мы продолжаем работать над разными сценариями с профсоюзом и клубом, и клубом и игроком, – сказал Дэйли. – Жалобы работают таким образом, что, согласно коллективному трудовому соглашению, являются делом отношений между лигой и профсоюзом. Но в данном случае это скорее индивидуальное контрактное дело, в которое вовлечены четыре стороны. Мы пытаемся прийти к разумному решению”.