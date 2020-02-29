“Сан-Хосе” – “Нью-Джерси” (3:2 ОТ): “Шаркс” прервали череду неудач

Эвендер Кейн

“Сан-Хосе” (27-33-4) после первого периода уступал со счетом 0:2, но смог перевернуть ход встречи и одержать первую победу за шесть матчей. Решающий гол на первой минуте овертайма забил капитан “Шаркс” Логан Кутюр, проводивший свою вторую игру после того, как пропустил семь недель из-за перелома лодыжки. Эвандер Кейн отметился двумя передачами, а Мартин Джонс сделал 22 сэйва.

“Нью-Джерси” (25-27-11) не смог продлить победную серию до четырех поединков. Ворота команды впервые с 12-14 октября во втором матче подряд защищал Кори Шнайдер, отразивший 27 бросков. Никита Гусев забил 12-й гол в сезоне и набрал очки в четвертой игре подряд.