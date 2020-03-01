“Оттава” – “Ванкувер” (5:2): хет-трик Бобби Райана

Бобби Райан

Бобби Райан оформил свой первый хет-трик с 29 декабря 2014 года и помог “Сенаторз” (22-31-12) одержать первую победу за пять матчей (1-3-1). Нападающий проводил свой второй поединок и первый в Оттаве после того, как прошел курс лечения от алкогольной зависимости и вернулся в состав команды. До этого он не играл с 20 ноября. После третьей шайбы болельщики устроили Райану стоячую овацию, а форвард на скамейке не смог сдержать эмоций.

“Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз оформил хет-трик, – сказал Райан. – Я не знал, чего ждать от сегодняшнего матча. Я просто надеялся сделать шаг вперед в рамках своей игры. Я знал, что Оттава – это братство, а прием будет хорошим. Мне становилось все труднее сдерживать эмоции на протяжении всей игры. Это было невероятно. Фанаты поддержали меня, спасибо им всем. У нас осталось 17 игр. И я просто хочу закончить сезон как можно лучше, внести свой вклад и помочь этим парням завершить регулярный чемпионат на хорошей ноте”.

Одержать победу “Оттаве” также помогли три передачи Криса Тирни, дебютная в сезоне шайба в исполнении Рудольфа Балцерса, голевой пас Никиты Зайцева, 32 сэйва Маркуса Хогберга и защитник Томас Шабо, который закончил встречу с лучшим в карьере показателем полезности (плюс-4).

“Ванкувер” (34-23-6) проиграл впервые за три матча и упустил шанс приблизиться к “Вегасу” в борьбе за первое место в Тихоокеанском дивизионе. “Кэнакс” в последних семи встречах сыграли 4-2-1 и сейчас делят вторую строчку с “Эдмонтоном”, отставая от “Голден Найтс” на четыре очка. Одну из шайб “Ванкувера” в четверг забросил нападающий Тайлер Тоффоли, который отличился за “Кэнакс” в третьей игре подряд после обмена из “Лос-Анджелеса”. Защитник Куинн сделал 43-ю передачу в сезоне и по этому показателю побил клубный рекорд для новичков, который принадлежал Дэйлу Таллону (сезон 1970-71).