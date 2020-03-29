Обманные финты, красивые девятки и удачные добивания: топ-7 лучших шайб 1/4 финала плей-офф

Сезон2019/20 для чемпионата Украинской хоккейной лиги — Пари-Матч был непредсказуемым и интригующим, начиная с чехарды команды в турнирной таблице и сюрпризов от команд нижней тройки, заканчиваязахватывающими четвертьфиналами плей-офф. Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона и сегодня на очереди подборка лучших шайб четвертьфиналов второго этапа чемпионата.

В топе лучших голов 1/4 финала оказался обманный финт от СергеяБабинца, отличная игра на добивании от Дмитрия Чернышенко и Андрея Жвачкина, два невероятных гола от Романа Благого (в том числе и победная для “барсов” шайба в овертайме), единственная шайба МХК«Динамо» в четвертьфинале от АлександраПраведногои уверенный гол “на классе” отФеликса Морозова.

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