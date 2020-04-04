В НХЛ отложили презентацию нового клуба

«Сиэтл» вступил в НХЛ 4 декабря 2018 года и должен начать выступления в Лиге с сезона-2021/22. Первоначально планировалось объявить название и эмблему команды в феврале или марте 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось перенести.

Генеральный менеджер нового клуба НХЛ «Сиэтла»Рон Фрэнсисрассказал о переносе презентации эмблемы и формы из-за коронавируса.

— Мы по-прежнему плотно сотрудничаем с лигой, работаем над юридическими и процедурными вопросами. Прошу вас верить мне. Мы действительно усердно трудимся, а когда завершим эту работу, оценим ситуацию в городе, чтобы выбрать самый подходящий момент для объявления.





Мы знаем, что это очень важный вопрос для многих. Мы это понимаем. И для нас он очень важен. Но мы также отдаем себе отчет в том, что многие люди в нашем городе столкнулись с серьезными проблемами. Нам надо проявить понимание и уважение, хорошо подумать, когда стоит рассказать всем, как мы назовем команду.





У нас очень большой объем работы. Мы проводим совещания на уровне руководства, анализируем ход сезона со скаутами, которые занимаются профессионалами, строим планы, пытаемся понять, как пауза в сезоне может повлиять на драфт расширения и обычный драфт в 2021 году, а также на другие аспекты нашей деятельности.





Конечно, было бы проще найти тренера с опытом работы в НХЛ. У нас в составе соберутся игроки из разных команд, они не будут знакомы друг с другом. И для того, чтобы как можно быстрее наладить взаимопонимание и стать командой, они должны знать, что работают с опытным тренером. В сегодняшнем хоккее нужен специалист, умеющий общаться, способный наладить контакт с хоккеистами. Игра изменилась в плане того, как строится общение с хоккеистами, как они реагируют на поведение тренера. Опыт и умение общаться будут ключевыми требованиями для претендентов на пост наставника нашей команды, – сказал Фрэнсис.

Источник: сайт НХЛ

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber