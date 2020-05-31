“Шаркс” хотят исправиться

Игроки Сан-Хосе в матче против Ванкувера

В “Сан-Хосе Шаркс” хотят показать, что по итогам нынешнего сезона нельзя судить о будущем команды.

“Мы не привыкли проигрывать и завершать сезон таким образом, – сказал в четверг капитан команды Логан Кутюр. – В этом нет ничего хорошего. Каждый из нас понимает, что в следующем году должен прибавить. Нынешнее межсезонье для нас получится длинным, так что будет много времени на подготовку. Мотивация должна зашкаливать. После такого сезона хочется выйти на лед и доказать, что это всего лишь осечка”.

12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. На тот момент “Шаркс” (29-36-5) занимали последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45% от максимального количества очков. А в прошлом году команда дошла до финала конференции. За последние 16 лет “Сан-Хосе” остается за бортом розыгрыша Кубка Стэнли во второй раз.

Сезон для “Шаркс” завершился во вторник на этой неделе, когда комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн представил План возобновления сезона с участием 24 клубов.

Команда слабо начала чемпионат, проиграв четыре матча подряд, а потом 11 из 15. 11 декабря клуб уволил тренера Питера Дебура. На тот момент на счету “Шаркс” было 15 побед и 18 поражений (15-16-2). Наставником “Сан-Хосе” стал Боб Бьюгнер, под руководством которого команда выиграла 14 встреч и проиграла 23 (14-2-3). Во вторник генеральный менеджер Дуг Уилсон дал понять, что следующий сезон “Шаркс” могут начать с другим тренером.

Защитник Эрик Карлссон знает, что такое неудачный сезон: за девять лет в “Оттава Сенаторз” он четыре раза досрочно уходил в отпуск после того, как команда не смогла пробиться в плей-офф.

“Любой неудачный год, когда есть ощущение, что сыграл ниже своих возможностей, действует на нервы всей команде, всему клубу, – говорит Карлссон. – Хочется сделать все, чтобы как следует подготовиться к следующему сезону, чтобы ничего подобного больше не было. Мне кажется, что у нас все в порядке с мотивацией с момента, когда мы поняли, что сезон для нас завершен. Пусть даже он завершился не так, как мы того хотели”.

“Шаркс” успокаивают себя, вспоминая события чемпионата 2014-15 годов. Тогда команда тоже не попала в плей-офф, а вот в следующем сезоне пробилась в финал Кубка Стэнли, где проиграла “Питтсбург Пингвинз” в шести поединках.