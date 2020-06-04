Тренеры вратарей не теряют времени даром

“Пенсионер” Рэнфорд

Сейчас Билл Рэнфорд больше внимания уделяет компьютеру, а не наградам, полученным им за 15 лет в НХЛ.

12 марта, когда НХЛ объявила о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса, Рэнфорд, как и большинство тренеров, самоизолировался дома, и стал заниматься совершенствованием профессиональных навыков.

“У меня появилась возможность глубже погрузиться в профессию”, – сказал он.

Сейчас 53-летний специалист находится дома в канадской провинции Британская Колумбия. Он является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. Дважды Рэнфорд выиграл его, будучи голкипером “Эдмонтон Ойлерз”, в том числе в 1990 году, когда его также наградили призом Конна Смайта, как самого ценного игрока плей-офф. Еще два раза он завоевал Кубок с “Лос-Анджелес Кингз”, где Рэнфорд с 2006 года работает тренером вратарей. В его послужном списке также есть победа в розыгрыше Кубка Канады 1991 года, когда его признали самым ценным хоккеистом турнира, а также золото чемпионата мира 1994 года.

Рэнфорд воспользовался неожиданно появившимся свободным временем для налаживая контактов с коллегами и обсуждения с ними специфических вопросов ремесла. Молодой голкипер всегда хочет попробовать что-то новое, будь то форма или технические элементы игры. Рэнфорд с таким же энтузиазмом отнесся к обмену опытом в последние два месяца.

Раз в две недели он созванивается со всеми вратарями в системе “Кингз”, в том числе и с юниорами. Также он связывается с вратарями, которые раньше играли за клуб, но потом оказались в других командах. Например, с Джонатаном Бернье из “Детройт Ред Уингз” и Дарси Кемпером из “Аризона Койотиз”.

А еще Рэнфорд слушает подкасты, посвященные игре вратарей, принимает участие в обсуждении новой линии вратарской экипировки, отличающейся от нынешней в НХЛ, но которую активно используют молодые голкиперы в младших лигах. Рэнфорд говорит со знакомыми ему тренерами вратарей, устанавливает связи с теми, кого еще не знает.

“Я не раз говорил, что надо завязывать с профессией, если вдруг показалось, что знаешь в ней все, – говорит Рэнфорд. – Мы должны учиться друг у друга. Только так можно двигаться вперед. Не так часто у меня появляется свободное время, чтобы глубоко погрузиться в изучение вратарского и тренерского мастерства. Так что сейчас есть отличный шанс заняться этим”.

Его коллеги относятся к этой возможности с таким же энтузиазмом.

Энди Чиодо, тренер по развитию вратарей в “Питтсбург Пингвинз”, регулярно общается по телефону с Полом Шонфелдером, занимающим такую же должность в “Каролина Харрикейнз” и Фредом Брэтуэйтом, на счету которого 254 матча в НХЛ в составе “Ойлерз”, “Калгари Флэймз”, “Сент-Луис Блюз” и “Коламбус Блю Джекетс”. В сезоне 2017-18 годов Брэтуэйт был тренером вратарей в “Нью-Йорк Айлендерс”.

“В последние два месяца появилась уникальная возможность расти и развиваться по многим направлениям, связываясь с разными хоккеистами, вратарями, тренерами, устраивая обсуждения по конкретным вопросам и темам, – сказал Чиодо, с которым летом занимаются Джордан Биннингтон из “Блюз” и Малкольм Суббан из “Чикаго Блэкхокс”. – Мы учимся, становимся лучше, и от этого сразу же выигрывают те, кто работает с нами. Самообразование – великая штука. А потом мы делимся знаниями со спортсменами. В этом суть, и это доставляет огромное удовольствие”.

Используя видео и интернет, тренеры вратарей могут развивать свои профессиональные навыки, одновременно помогая тренироваться голкиперам за счет онлайн-презентаций.

Тренер вратарей “Ойлерз” Дастин Шварц совместно с Западной хоккейной лигой и Федерацией хоккея Канады организует интернет-симпозиум по вопросам вратарского искусства.

Также Шварц проводит виртуальные подготовительные сборы для молодых вратарей из системы “Эдмонтона”, потому что провести их в обычном формате этим летом вряд ли удастся. Сеансы связи проводятся раз в неделю с использованием видео. Там разбирают ситуации на виртуальной доске, изучают разные аспекты игры того или иного вратаря. В качестве гостей на такие встречи приглашают помощников тренера “Ойлерз”. Вратари получают даже задание на дом. В основном речь идет о подготовке презентации на ту или иную тему.

“Задача заключается в том, чтобы научить ребят самим оценивать себя, сделать так, чтобы они вносили свой вклад и несли ответственность за нашу работу, – говорит Шварц, проводящий такие же занятия в еще в одной школе вратарей. – Это шанс связаться с ними, посмотреть, как у них обстоят дела, узнать их мнение и мысли по поводу того, в чем они могут сейчас прибавить, чтобы стать сильнее во время перерыва. Тренер обязан работать над собой. Если есть время, надо пользоваться такой возможностью. Это наш шанс стать лучше”.

Шонфелдер общается с вратарями “Каролины” по видеосвязи. С его точки зрения, такое общение приносит пользу и ему.

“Я тренер, и пребывание на льду придает мне уверенности, – сказал Шонфелдер, выходящий на связь с тренером вратарей “Харрикейнз” Джейсоном Муззатти три раза в неделю. – Мы обсуждаем, что можно делать на тренировках, на что стоит обратить внимание. Мы общаемся, и за счет этого я остаюсь в тонусе. Такие разговоры помогают сохранить настрой, помогают учиться. Так мне легче справляться с тем, что я не выхожу на лед”.

Многие тренеры вратарей НХЛ с удовольствием учатся у своих более опытных коллег, воспользовавшись нынешней ситуацией.